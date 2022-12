Oliekevers, bonte vliegenvanger, Doggerland en alle overige onderwerpen

Ooit lag de bodem van de Noordzee droog en leefden er Neanderthalers en mensen tussen herten, neushoorns, vogels en vissen. In de tentoonstelling Doggerland van het Rijksmuseum van Oudheden maak je een tijdreis van een miljoen jaar door een prehistorische wereld. Bijlen en pijlpunten, maar ook botresten van mensen en dieren zijn hier de stille getuigen van. Zo’n achtduizend jaar geleden werd Doggerland overspoeld door het Noordzeewater en daarmee is het de grootste archeologische vindplaats van Europa geworden.

Kaart van Doggerland 8000 jaar geleden © Olaf Odé voor RMO

Koud en nat voorjaar: mazzel voor vliegenvangers

Het koude en natte voorjaar is uitgedraaid op een mazzeltje voor de bonte vliegenvanger. Deze keer trokken hun concurrenten, de mezen, aan het kortste eind in de strijd om voedsel (rupsen) voor de jongen. Onderzoeker Christiaan Both pleit voor meer, breder en langduriger onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering voor de ecologie.

Uitgestorven gewaande oliekever gevonden

Opwinding onder keveronderzoekers van EIS Kenniscentrum Insecten. Die dachten dat van de zeven oliekeversoorten die ooit in Nederland voorkwamen, er nog maar twee over waren. Oliekevers zijn zeldzaam en parasiteren op wilde bijen. Maar onlangs bleek via een vondst in de collectie van het Natuurmuseum Fryslan dat er op enkele Waddeneilanden nog een derde soort leeft: de kortnekoliekever.

Kortnekoliekever in de collectie van het Natuurmuseum Fryslan © Henny Radstaak

Bosrietzanger is meesterimitator

Van alle soorten die de revue zijn gepasseerd in de serie 'Imiterende vogels' met kenner Joost van Bruggen van Sovon Vogelonderzoek Nederland, blijkt er één soort te zijn die het glansrijk wint als het gaat om z'n repertoire. Na de zangvogel, de spreeuw, de blauwborst, de koolmees, de gaai, de grasmus en de spotvogel is de bosrietzanger de ongekroonde koning van de na-apers. Bijna z'n hele zang bestaat uit allemaal liedjes van andere vogelsoorten.