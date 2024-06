Oliebedrijf krijgt toestemming voor controversiële oliewinning

De oliewinning bij Schoonebeek ligt al ruim twee jaar stil omdat er zorgen zijn over schadelijke stoffen in het afvalwater dat erbij vrijkomt. Dat water werd jarenlang via een kilometerslange pijpleiding naar Twente vervoerd om daar in lege gasvelden te worden geïnjecteerd. Er ligt nu een plan van de NAM om het water voortaan op te slaan in een leeg veld bij Schoonebeek zelf.