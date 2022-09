Oeverzwaluwen broeden in oeverwand | Zelf Geschoten

Oeverzwaluwen bevinden zich doorgaans in waterrijke gebieden, zoals rivieren. Ze broeden in tunnels van zo’n 1 tot 1,5 meter diep die ze zelf graven in een oeverwand. Dit doen ze op plekken waar ook genoeg muggen en andere insecten rondvliegen. Oeverzwaluwen brengen de winter door in Afrika.