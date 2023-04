Oeroude ‘heilige’ taxus ontdekt in Winterswijk

Op een geheime locatie in de buurt van Winterswijk ontdekte cultuurhistoricus en ecoloog Bert Maes vermoedelijk een inheemse populatie taxussen. De taxus, een naaldboom met rode besjes, speelde een belangrijke religieuze rol in voorchristelijk Europa. Waarschijnlijk is dan ook dat deze taxussen de nakomelingen zijn van de bomen die werden vereerd door onze voorouders.

De taxus is een populaire plantensoort in de tuin. Hij laat zich goed snoeien en wordt daarom veel gebruikt als heg. Deze taxussen zijn geïmporteerd of gekweekt; niet inheems dus. Vrijwel alle taxussen in de Nederlandse natuur vinden hun oorsprong in tuinen.