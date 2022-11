Oerbos op de jonge bodem van Flevoland

Het klinkt misschien gek op dit jonge stuk land, maar Natuurmonumenten is bezig met een stuk oerbos. In dit bos worden minimale ingrepen gedaan en lopen in een deel Schotse hooglanders om variatie in het gebied te creëren. Omgevallen bomen van een storm liggen door het bos verspreid met hun wortelkluiten de lucht in. In deze kluiten hangen nog allerlei schelpjes, een souvenir uit het Zuiderzeeverleden.