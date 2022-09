Oehoe voert hongerige kroost | Zelf Geschoten

In 2020 werd een nest oehoe-kuikens wereldberoemd. Deze uilenfamilie leefde namelijk in de plantenbak van Jos Baart, een Nederlander die net over de grens in België woont. De reportage die Vroege Vogels destijds maakte werd het filmpje miljoenen keren bekeken, en ook in Canada en het Verenigd Koninkrijk kregen de kuikens veel aandacht.