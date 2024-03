Oehoe terug voor de camera’s van Beleef de Lente

De oehoe is een van de grootste uilensoorten ter wereld en is ongeveer tweemaal zo groot als de ransuil. Ze hebben een spanwijdte van zo'n 1.80 meter. Mede door zijn opvallende verschijning was de oehoe altijd een makkelijke prooi voor jagers. Door de eeuwen heen is hij dan ook sterk vervolgd en daardoor op veel plaatsen verdwenen. Dankzij beschermende maatregelen en herintroductie is een kentering ingetreden. Sinds 1997 broedt deze uil zelfs weer in Nederland. Het is een beschermde vogelsoort, die de laatste tijd in aantal toeneemt.