Oehoe spuugt braakbal uit

Normaal gesproken associëren we de oehoe met afgelegen gebieden, maar dit exemplaar voelde zich prima thuis in de stedelijke omgeving van Arnhem. Terwijl veel mensen toekeken, werkte de vogel rustig aan het uitspugen van zijn braakbal – een klomp van onverteerbare resten, zoals botjes, veren en haren van zijn prooi. Voor de oehoe is dit heel normaal: na het eten van een prooi blijven harde en onverteerbare delen in zijn maag achter. Deze worden samengeperst en vervolgens uitgebraakt.

Midden in Arnhem hebben omstanders onlangs een opmerkelijk natuurmoment kunnen aanschouwen. Een oehoe, één van de grootste uilen ter wereld, werd in de stad gespot terwijl hij een braakbal uitspuugde. Dit unieke moment werd vastgelegd door Angela van de Kerkhof, die de video instuurde. De beelden geven een inkijkje in het natuurlijke gedrag van deze indrukwekkende roofvogel en trokken de aandacht van talloze voorbijgangers.

De oehoe, die een vleugelspanwijdte van wel 1,80 meter kan bereiken, staat bekend om zijn scherpe jachtinstinct en grote ogen die perfect zijn aangepast aan het jagen in het donker. Hoewel deze uilen vooral in afgelegen gebieden voorkomen, worden ze steeds vaker in steden gezien, mogelijk door de overvloed aan voedsel en beschutting in stedelijke omgevingen.

Dieet van de oehoe

Deze vogel jaagt voornamelijk op kleine zoogdieren zoals muizen en ratten, maar kan ook grotere prooien aan zoals konijnen of zelfs andere vogels. Hun krachtige klauwen en stille vlucht zijn het uiterst effectieve jagers. Het is een verrassing voor vele omstanders om zo'n grote roofvogel in een drukke stad als Arnhem te zien, wat hun aanpassingsvermogen aan verschillende leefomgevingen benadrukt.

Hoewel de oehoe door zijn grootte en aanwezigheid vaak een indrukwekkende verschijning is, blijft hij relatief onopvallend voor mensen door zijn schutkleur en nachtelijke activiteiten. Het voorval in Arnhem laat zien dat de natuur soms verrassend dichtbij komt, zelfs midden in de stad.

Desalniettemin vermoeden experts dat de oehoes die vaker in de stad worden gezien ontsnapte exemplaren zijn. De soort is van nature namelijk een stuk schuwer voor de mens.