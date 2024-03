Marjon onthult met scherp gehoor de geheimen van de oehoe

“Ik ben eigenlijk een soort voyeur, maar dan ’s nachts en op basis van geluid”, vertelt Marjon. Sinds 2016 luistert ze zo vaak mogelijk naar de oehoes in de ENCI-groeve bij Maastricht. Er werd altijd aangenomen dat er één paartje oehoes in de groeve broedde, maar Marjon ontdekte een tweede paar. En dat deed ze op basis van subtiele verschillen in de territoriale roep, de oehoe.