Ode aan de Maan | Radiospecial van Vroege Vogels

Soms rond en geel iets boven de horizon, dan weer een heldere sikkel hoog aan de hemel of een plotselinge verschijning vanachter de wolken: iedereen is bekend met de maan. Maar hoe goed kennen we ons dichtstbijzijnde hemellichaam nou echt? In een speciale uitzending duikt Vroege Vogels in de ontstaansgeschiedenis en rijke mythologie van de maan en ontdekken we hoe ze het leven op aarde beïnvloedt.