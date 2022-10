Oceaanleven kan niet zonder metalen

Ze komen in extreem lage concentraties voor in het zeewater. Metalen als ijzer, mangaan, zink en nikkel. Deze mineralen zijn belangrijke bouwstoffen voor het leven in de oceaan. Zo kan fytoplankton, de basis van het voedselweb in zee en de grootste producent van zuurstof op aarde, niet groeien zonder metalen als ijzer. Chemisch oceanograaf Rob Middag van het NIOZ houdt deze week zijn oratie als hoogleraar bij de Rijksuniversiteit Groningen over het belang van sporenmetalen voor het leven in de zee.