Obstakels voor de driedoornige stekelbaars in Groningen

De driedoornige stekelbaars is een kleine vis met drie stekels op zijn rug. Bijzonder is dat ze op sommige plekken in zoet water leven, maar hier bij de Waddenzee in zout water. Toch trekken ook deze vissen in februari en maart naar zoet water om daar te paaien. In het najaar keren de jonge vissen dan weer terug naar zee.

De beken, rivieren en kanalen monden in het noorden van Groningen uit in de Waddenzee. Daardoor zijn ze het perfecte leefgebied voor vissen die niet alleen in zoet of zout water leven, maar ook die hiertussen trekken zoals de driedoornige stekelbaars. Onderzoeker Donné Mathijssen van Wageningen University zenderde honderden van deze vissen om te ontdekken hoe ze dat doen.

Hier in het gebied rond de Groningse Stuwwallen trekt de vis van de Dollard naar de Westerwoldse Aa, die in het verleden is gekanaliseerd. Daardoor had de vis het niet makkelijk. Ook zijn door de aanleg van stuwen en sluizen, droogval, afname van waterplanten grote problemen ontstaan voor trekvissen. De rivier werd eigenlijk een soort hindernisbaan.

Vrij baan geven

Door de aanleg van onder andere zijkanalen is al veel schade ongedaan gemaakt. Toch is nog onbekend is hoe vissen het gebied precies gebruiken. Onderzoeker Donné Mathijssen van Wageningen University heeft daarom de afgelopen jaren bij honderden vissen een zender aangebracht om te achterhalen van welke obstakels vissen last hebben en of de aanpassingen werken.

Door het zenderen van vissen kan Mathijssen opsporen hoe de vissen migreren of waar de paaigebieden liggen, en hoopt hij de trekvissen weer vrij baan te geven zodat ze zich kunnen verplaatsen zonder obstakels. “Zo krijgen we een steeds beter beeld van hoe de vissen het gebied gebruiken en of het datgene oplevert wat we hadden veracht.”

