NWA zoekt naar knut met blauwtongvirus in stallen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is op zoek naar knutten die het blauwtongvirus bij zich dragen en die zo voor besmettingen van vooral schapen zorgen. Als de soort of soorten eenmaal gevonden zijn gaat het onderzoek verder met een zoektocht naar preventieve maatregelen tegen de knutten of tegen een besmetting met blauwtong, aldus een woordvoerder van de NVWA. Op dit moment is op ruim 2500 veebedrijven een besmetting met blauwtong vastgesteld en dat aantal breidt zich vrij snel uit.

De NVWA heeft in de stallen van tientallen boerderijen verspreid over het hele land vallen opgehangen. Knutten, piepkleine steekvliegjes, zijn in stallen op zoek naar een bloedmaaltijd. Als er dieren in de val belanden onderzoekt de NVWA om welke soort knut het gaat. In Nederland leven veertig verschillende soorten. Onderzoek in het laboratorium moet uitwijzen of de gevangen knut het virus bij zich draagt.