NVWA treedt niet op tegen 'weesbiggen'

Aan de hand van een bezwaarschrift van Wakker Dier kan de NVWA nog terugkomen op haar besluit. Wakker Dier moedigt dit aan met advertenties over ‘weesbiggen’ in de landelijke kranten. Als de NVWA niet terugkomt op haar besluit, stapt Wakker Dier naar de rechter. Het is namelijk wettelijk verboden om biggen vroeger dan drie weken bij hun moeder weg te halen, tenzij dat noodzakelijk is met het oog op de gezondheid of het welzijn van big of zeug (moedervarken).