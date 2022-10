NVWA waarschuwt fokker van honden met epilepsie

© Igor Lukin via Pixabay

Dierenrechtenorganisatie Dier&Recht diende een handhavingsverzoek in tegen de fokker van Drentsche patrijshonden. "Het is onbegrijpelijk dat er nog steeds fokkers zijn die doelbewust gokken met zo'n zware erfelijke aandoening. Als pups epilepsie krijgen dan heeft dat enorme nare gevolgen voor zowel de honden als hun baasjes", stelt Dier&Recht. De organisatie is blij met het optreden van de NVWA.