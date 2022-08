NVWA waarschuwt dierenhouders extra op te letten wegens hitte

Maar met enige voorbereiding kan ervoor worden gezorgd dat de gevolgen van hitte voor dieren beperkt blijven, stelt de NVWA, bijvoorbeeld door schaduwplekken en extra watervoorzieningen te regelen. Veehouders kunnen denken aan oplossingen als: minder dieren in de stal plaatsen, hulpventilatoren plaatsen en het voerpatroon en de voersamenstelling veranderen. Voor veetransport hebben de overheid en het bedrijfsleven onder meer afgesproken dat bij hoge temperaturen minder dieren per wagen worden vervoerd en dat er extra aandacht is voor ventilatie.

De NVWA gaat extra toezicht houden op veehouderijbedrijven, in de weide, op verzamelcentra, op slachthuizen en tijdens het transport onderweg. "Op extreem warme dagen geven we extra prioriteit aan hittegerelateerde meldingen bij levende dieren in de wei", aldus Jessica Tetteroo, inspecteur bij het team Dierenwelzijn van de NVWA. "Tijdens inspecties onderzoeken we of dieren in de wei, zoals schapen, paarden en runderen, voldoende beschermd zijn tegen hitte. We kijken bijvoorbeeld of er voldoende schaduwplekken voor de dieren in de wei zijn en of er voldoende drinkwater is."

Symptomen herkennen, en wat dan?

Als dieren last hebben van hittestress is dat te zien aan een hogere ademhalingsfrequentie, aldus Tetteroo. "Maar ook ademhalen met een open bek, kwijlen of schuimen, zweten en trillen zijn bekende symptomen. In een later stadium kunnen dieren lusteloos worden. Het is dan belangrijk dat het dier snel de juiste verzorging krijgt."

Op de informatiepagina van de NVWA worden tips gegeven om een dier dat last heeft van de hitte te herkennen. Mocht je een dier in de wei zien staan, kunnen de volgende zaken uitwijzen of het dier last heeft van de hitte:

Is er voldoende beschutting (schaduw) tegen de felle zon?

Is er voldoende drinkwater?

Hebben de dieren last van stress door de hitte? Symptomen zijn: ademhalingsfrequentie is hoger dan normaal openbek-ademhaling of pompende ademhaling kwijlen of schuimen zweten trillen verlies van coördinatie onrust onder de dieren lusteloos (in een later stadium van hittestress)



Als het dier aantoonbaar last heeft van de hitte en/of niet genoeg schaduw en drinkwater, zoals hierboven omschreven, dan adviseert NVWA eerst contact te zoeken met de houder, zodat deze de situatie kan herstellen.

Lukt dit niet, dan kan er bij NVWA een melding gedaan worden, maar: "We kunnen helaas niet alle meldingen in behandeling nemen. Onze inspecteurs beoordelen of het dierenwelzijn in gevaar is. In veel gevallen bellen wij eerst de houder van de dieren, zodat die zelf maatregelen kan nemen. Is er sprake van een acuut geval? Dan volgt een inspectie", aldus NVWA.