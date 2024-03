NVWA: officiële waarschuwing voor fokker van naaktkatten

© Igor Lukin via Pixabay

Het fokken van naaktkatten is verboden omdat ze door hun gebrek aan haar een grotere kans hebben op gezondheidsproblemen. Zo lopen de katten een groter risico op infecties van hun huid en oren en ze verbranden sneller in de zon. Bovendien kunnen ze hun lichaamstemperatuur minder goed regelen zonder vacht. Ook hebben naaktkatten vaak geen snor- en tastharen, waardoor hun zintuiglijke waarneming en communicatie met andere katten beperkt is. Overigens mag fokken met naaktkatten wel als ze gekruist worden met een ander ras dat wel haar heeft.