'NVWA moet meer doen tegen verboden vangmethoden van kippen'

Eerder kregen de vangbedrijven wel boetes, maar de NVWA (ofwel de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) zette die toch om in waarschuwingen. Dat had volgens de rechter dus niet gemogen. Op de achtergrond speelde de vraag of genoemde verordening voor pluimvee geldt, maar volgens de rechtbank is dat wel zo: "Dieren mogen niet aan de poten worden opgetild en een uitzondering voor pluimvee is niet gemaakt".

De NVWA kaartte de vangwijze, die benauwdheid, pijn, bloedingen en gebroken vleugels en botten met zich kan meebrengen, trouwens zelf al eens aan in een inspectierapport over 2019. "Tijdens het vangen pakt de vanger in het algemeen drie tot vijf dieren per hand, waarbij de dieren op de kop hangend aan de poten worden gedragen waarna de dieren in de krat/container worden gestopt." Verder "kunnen dieren bijvoorbeeld tegen de containers slaan en letsel oplopen en botten breken tijdens het aan de poten optillen en plaatsen in de container."