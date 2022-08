NVWA: blijf af van buitenlandse planten

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) roept vakantievierders op geen planten of stekjes mee te nemen uit andere landen. Die kunnen ziektes bevatten die soms "zeer ernstige" gevolgen kunnen hebben voor de agrarische sector, de natuur, parken en tuinen in ons land. De NVWA noemt speciaal de xylella-bacterie, die heel schadelijk kan zijn voor een groot aantal plantensoorten.

Xylella fastidiosa wordt "razendsnel" verspreid door schuimcicades, insecten die ook in Nederland veel voorkomen. De mens loopt geen gevaar, maar 300 plantensoorten wel. "Zo zijn er sinds 2013 in Italië al 2 miljoen olijfbomen gekapt vanwege deze bacterie. Maar ook bijvoorbeeld bramen, oleander en eiken kunnen worden aangetast", weet de NVWA. Ook in Frankrijk, Spanje en Portugal komt Xylella al voor.