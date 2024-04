Nu ook rode lijst voor zweefvliegen

'Het ministerie gaf ons de opdracht om met een rode lijst te komen voor zweefvliegen. Zo'n lijst is handig omdat daar alle kennis over deze soorten bij elkaar wordt verzameld, en er zit normaliter ook juridische gevolgen aan. Maar omdat de minister demissionair is, laat ze de juridische stappen over aan een volgend kabinet.' legt Zeegers uit. 'De eerste stap is nu dat wij hebben gesignaleerd hoe slecht het gaat met deze soortgroep.' Maar liefst 48 procent van de nederlandse soorten staat op de rode lijst. Dat betekent dat het met bijna de helft van de soorten niet goed gaat.