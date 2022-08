Nu nog radioactieve paddenstoelen in Zuid-Duitsland na Tsjernobyl

Het risico voor de gezondheid is overigens niet groot. Mensen die wilde paddenstoelen in normale hoeveelheden eten, lopen amper gevaar. BfS-directeur Inge Paulini raadt plukkers in Beieren dan ook matiging van de consumptie aan om "onnodige blootstelling aan straling te voorkomen".

Het heuvelachtige Beierse Woud, het Mittenwald op de grens met Oostenrijk en de Donaumoos, het moerasachtige gebied in de buurt van Ingolstadt, zijn momenteel de hotspots wat betreft radioactieve zwammen. In sommige monsters is meer dan 4000 becquerel cesium-137 per kilo vastgesteld. De limiet voor paddenstoelen die op de markt mogen worden gebracht, is 600 becquerel.