Nu al meer regen gevallen dan normaal in een heel jaar

Er is nu al meer neerslag gevallen dan normaal gesproken in een heel jaar. Weeronline meldt dat er gemiddeld over het land sinds 1 januari al ongeveer 865 millimeter is gevallen. Het weerbureau verwacht ook dat dit kalenderjaar de grens van 1000 millimeter nog bereikt kan worden.

In vier van de afgelopen tien maanden viel gemiddeld over het land meer dan 100 millimeter regen. In februari 116 millimeter tegenover 63 millimeter wat gebruikelijk is. In mei viel er 124 millimeter tegenover 58 normaal, in juli 110 tegenover 79 en in september ten slotte 107 tegenover 78.