NS stopt samenwerking met Dolfinarium

De NS stopt na jaren de samenwerking met het Dolfinarium . De combinatie van een treinkaartje en toegang tot het zeezoogdierenpark in Harderwijk is na volgende maand niet meer beschikbaar vanwege zorgen over het dierenwelzijn. Dit heeft de NS besloten na gesprekken met actiegroep Bite Back , meldt een woordvoerster van de vervoerder. De huidige samenwerking eindigt op 30 september.

De NS zegt over de gesprekken met actiegroep Bite Back: "Op zo’n moment heroverweeg je het aanbod opnieuw kritisch. We zijn met Bite Back in gesprek gegaan en op basis van die inzichten hebben we besloten dat het Dolfinarium niet meer in het aanbod past."