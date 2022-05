Notitieboekjes Charles Darwin na twintig jaar terecht

In september 2000 lagen de boekjes nog in een speciale ruimte in de universiteitsbibliotheek van Cambridge. Ze werden toen tijdelijk eruit gehaald om gefotografeerd te worden. De bibliotheek ontdekte ruim een jaar later dat het doosje waarin ze hoorden te zitten niet op zijn plaats stond. Was de doos op de verkeerde plek gezet, of gestolen? Dat was onduidelijk. Er werd lang gezocht in de boekencollectie, maar er werd niks gevonden