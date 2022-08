Noorwegen heeft rondzwervende walrus Freya gedood

De jonge Freya, die ongeveer 600 kilo woog, had ook gevaarlijk kunnen worden. Het was hetzelfde dier dat vorig jaar nog uitrustte op een Nederlandse onderzeeër. Ze zwom een tijdje rond voor de Nederlandse kust, en lag toen op de onderzeeër Zr.Ms. Dolfijn van de Walrusklasse. In Noorwegen werd de walrus dit jaar opnieuw een publiekslieveling en trok veel bekijks . Het dier klom in een fjord bij de Noorse hoofdstad Oslo op bootjes die vervolgens zonken.