Noorderlicht zichtbaar in Nederland

Op verschillende plekken in Nederland was zondagavond het noorderlicht te zien. Het natuurverschijnsel werd waargenomen van de Waddeneilanden tot in het zuiden en aan de westkust. Het noorderlicht was tussen 22.30 en 22.45 uur zichtbaar in ons land, meldt Weeronline. Er kwamen meldingen vanuit onder meer Ameland, Friesland, Overijssel, Groningen tot aan Gelderland en Noord-Brabant. De weersomstandigheden om het te zien waren gunstig: het was helder zondagavond.