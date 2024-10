Noorderlicht danst boven de stad

In de nacht van 10 op 11 oktober was het noorderlicht op verschillende plaatsen in Nederland te zien. Leon van den Oetelaar richtte zijn camera naar boven en kon het fenomeen prachtig vastleggen. "Er was een flinke zonnestorm gaande die tot mooi noorderlicht zou kunnen leiden, zelfs boven Nederland", schrijft hij. "Maar het weer leek roet in het eten te gooien in het westen van het land door de buien en bewolking. Uiteindelijk kwamen er na middernacht wat gaten in de bewolking en was er fel noorderlicht te zien vanuit mijn zolderraam in Haarlem."