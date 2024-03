Noord-Hollands natuurgebied in gevaar door illegale stof

Het ziet er naar uit dat het middel illegaal gebruikt wordt in de sierbloementeelt, soms ook bij voedselgewassen. In het rapport 'NVWA-IOD Fraudebeeld bloembollen, 2022' kwam naar buiten dat in het gebied rond Petten en Callantsoog wat hoofdzakelijk voor sierteelt gebruikt wordt, nog veel dinoterb wordt gemeten.

MOB vermoedt dat door de aanwezigheid van de stof in het Zwanenwater mensen in de omgeving via de lucht zijn blootgesteld aan de stof. Dinoterb is een vluchtige, kankerverwekkende stof die uiterst giftig is voor zoogdieren en daarmee ook een direct risico vormt voor de biodiversiteit, omwonenden en bezoekers van het natuurgebied, in het bijzonder zwangere vrouwen.