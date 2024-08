Noord-Holland wil team dat schade door klimaatverandering aanpakt

De plannen staan in de Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen, waarin de provincie aangeeft hoe ze haar netwerk onderhoudt. Hierin is ook aandacht voor mobiliteit, en dan met name doorfietsroutes die dorpen en steden met elkaar verbinden. Die liggen voor een deel op parallelwegen die nu minder goed worden onderhouden dan fietspaden. De provincie wil dit gelijktrekken, om het voor inwoners zo makkelijk en veilig mogelijk te maken om de fiets ook voor langere afstanden te pakken. De komende jaren wordt jaarlijks 130.000 euro vrijgemaakt om 54 kilometer aan parallelwegen veiliger in te richten voor fietsers. Om de soortenrijkdom in bermen te bevorderen is jaarlijks een half miljoen euro gereserveerd. Voor de aanpak van zwerfafval langs provinciale wegen is 110.000 euro per jaar beschikbaar.