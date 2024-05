Nomineer een bijzondere boom voor verkiezing De Boom van het Jaar

"We doen dit natuurlijk met de bedoeling om meer aandacht voor de enorme betekenis van bomen te benadrukken: voor klimaat, duurzaamheid en biodiversiteit. Groen om de hoek verdient meer aandacht; bomen zijn de longen van de aarde." Ook vertolken bomen een emotionele waarde, schrijft de organisatie. "Zij vertellen ons verhalen die het waard zijn gedeeld en herinnerd te worden." In de afgelopen jaren wonnen onder meer de Bredase Troeteleik, de Moeierboom van Etten-Leur, de Markiezeneik op het Utrechtse landgoed Amelisweerd en de Marialinde in Oisterwijk de titel.

Iedereen kan tot en met 26 mei een boom aanmelden. Daarna kiest de vakjury per provincie één boom. Zij maken de twaalf genomineerden uiterlijk 2 september bekend en die concurreren vervolgens met elkaar in een landelijke stemronde.

De boom met de meeste stemmen krijgt de titel De Boom van het Jaar 2024. Deze winnaar krijgt een feestelijke huldiging en is tevens de Nederlandse inzending voor de European Tree of the Year in 2025. Deze Europese verkiezing bestaat sinds 2011 en wordt georganiseerd door de Environmental Partnership Association (EPA). Nederland is een van de 15 deelnemers.