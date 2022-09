Nomaden in de moderne wereld

Daarnaast zijn er ook veel beelden van hun nomadische leven; in de Spaanse bergen, op de Schotse hooglanden of tussen de rendieren in Lapland. In Breda heeft de familie haar kampement opgeslagen in een rafelrandje van de stad, op een braakliggend terreintje naast een vervallen fabrieksgebouw. 'Maar met onze camper en twee tipi-tenten hebben we hier alles wat we nodig hebben', benadrukt Maaike.

Ondertussen krijgen Fenna (10), Alba (8) en Isolde (6) gewoon onderwijs van hun ouders, in het veld. 'Als we in een stad zijn, gaan we altijd wel naar musea en naar bibliotheken, maar in het veld leer je minstens zoveel', vindt Maaike. 'We komen op deze manier weer heel duidelijk in verbinding met de omgeving', vult Daan aan. 'We willen in die zin ook zeker een voorbeeld zijn voor anderen. Als meer mensen weer in verbinding met de omgeving zouden leven, zouden problemen als de klimaatverandering of de stikstofcrisis nooit zo groot zijn geworden.'