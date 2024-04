Nog steeds veel koeiensterfte bij transport

De sterftecijfers van koeien tijdens het transport zijn in 2023 niet verlaagd. 1090 koeien waren er zo slecht aan toe, dat ze stierven onderweg naar het slachthuis of bij aankomst direct werden afgemaakt. Dit blijkt uit de reactie van minister Adema (LNV) op een brandbrief van Wakker Dier. De cijfers zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren, ondanks een toezegging van de minister om het handhavingsbeleid voor niet-transportwaardige koeien aan te scherpen. Volgens Wakker Dier schieten de maatregelen tekort. “Als een koe het transport niet overleeft, dan is ze erg ziek of gewond de wagen ingejaagd. Dit is dierenmishandeling waarop streng moet worden gehandhaafd,” aldus Anne Hilhorst van de organisatie.