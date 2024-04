Nog meer water kwijt in natuurgebied de Onlanden

Niet alleen mensen die wonen aan de kust of langs rivieren kunnen last krijgen van natte voeten. Dat merkten ze wel in de stad Groningen, waar in 1998 veel water overlast was door extreme neerslag in het najaar. De oplossing was het aanleggen van het nu zo’n tien jaar oude natuurgebied de Onlanden. Toch blijkt de capaciteit daar nu al te klein en moet er vanwege klimaatverandering nóg meer water geborgen worden.