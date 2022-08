Nog 18 boeken in de race voor de Jan Wolkers Prijs 2022

Op de longlist van de Jan Wolkers Prijs 2022 voor het beste natuurboek staan dit jaar 18 titels. Dat is zojuist bekend gemaakt in het NPO Radio 1 programma Vroege Vogels. In totaal zijn 140 boeken ingezonden, die zijn verschenen tussen 1 juni 2021 en 1 juni 2022: veldgidsen, fotoboeken, poëziebundels, naslagwerken, kinderboeken en romans. In september wordt bekend welke van deze werken op de shortlist belanden.