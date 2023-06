Nijmeegse Vierdaagse ruim onder stikstofnormen

Uit de stikstofberekening blijkt dat de Vierdaagse nauwelijks bijdraagt aan de uitstoot en nu zelfs minder stikstof uitstoot dan in het peiljaar 2000. "Dat komt omdat we toen nog aggregaten gebruikten voor stroom op de start- en finishlocatie. Nu zitten we gewoon op het stroomnet. Ook rijden we veel in elektrische auto's en plaatsen we onze medische posten bij vaste stroom- en wateraansluitingen. Dit jaar zullen onze controleurs voor het eerst op de fiets naar hun posten rijden in plaats van met de auto. In de komende jaren nemen we onze infrastructuur nog kritischer onder de loep", aldus Heerschop.