Nijlgans vecht met spiegelbeeld | Zelf Geschoten

Deze nijlgans ziet zichzelf in de reflectie van een auto en denkt dat het een rivaal is... Gevolg is; hij valt zijn spiegelbeeld aan! En dat lijkt hij maar niet door te hebben... Gefilmd door Marjon van der Vegt. Dit gevecht met een denkbeeldige vijand is nadelig voor de nijlgans, omdat hij energie verspilt en stress ervaart. Lees hier meer over waarom vogels met hun spiegelbeeld vechten - en wat je ertegen kunt doen.