Nieuwsgierige snoek, zwarte ibis en timelapse inktzwam

Roland filmde dit exemplaar in de Kraaijenbergse Plas. "Toen ik even naar boven keek, zag ik een prachtige snoek vrij hangen in het blauw. Hij hing mooi stil, waardoor ik hem goed kon bekijken - of was het andersom? Normaal gesproken zwemmen snoeken langzaam weg, maar deze vond mijn camera blijkbaar interessant. De vis kwam zelfs bijna tegen mijn lens aan. Het werd een bijzondere duikervaring!"

Een nieuwsgierige snoek die naar een duiker zwemt, een zwarte ibis op zoek naar voedsel en een timelaps van een krullende inktzwam. Deze filmpjes en meer zie je deze week in de uitzending Peazemerlannen van Vroege Vogels TV. Duiker Roland Hendriks wint deze week de rubriek met het prachtige beeld van de snoek. Een volwassen snoek kan bijna anderhalve meter lang worden. Deze grote roofvis kan wel 700 tandjes in z’n bek hebben zitten. Het zijn allemaal kleine weerhaakjes waardoor een prooi er niet meer gemakkelijk uitkomt. De vis is een echte alleseter alles wat die tegenkomt: vissen, amfibieën, jonge vogels, kleine zoogdieren, maar ook soortgenoten!

© karelbuitenkamp

De zwarte ibis is een opportunistische soort uit Zuid-Europa. Ze overwinteren in Afrika, onder andere in Marokko. Ze zijn ook steeds vaker in Zuidwest-Europa te vinden, zoals Spanje en Zuid-Frankrijk. Omdat ze als nomaden kunnen rondtrekken en nieuwe gebieden koloniseren, weet je nooit waar en wanneer je de vogels treft. Ook in ons land zijn ze steeds vaker te vinden, maar zijn hier tot nu toe nog niet broedend gezien. Ria van der Helm maakte deze prachtige beelden bij de Zevenhuizerplas in Zuid-Holland.

Timeslapse geschubde inktzwam

© Jopro

De geschubde inktzwam komt als een witte cilinder uit de grond, bedekt met grote vezelige witte tot gelig-bruine schubben. Wanneer de sporen rijp zijn, krult de hoed langzaam op en wordt de steel steeds verder zichtbaar. De paddenstoel vervloeit in een soort zwarte stof waarin de sporen zitten. Die druppen als een soort zwarte inkt uit de paddenstoel. Binnen een dag kan de inktzwam helemaal verdwenen zijn en blijft alleen het steeltje over. Hannah Leuvelink zette een camera neer bij een inktzwam in haar achtertuin en maakte een timelapse van het opkrullende exemplaar.

Europese hoornaar neemt mieren als toetje

De Europese hoornaar houdt onder andere van het zoete sap van gevallen fruit. Daarnaast jaagt het insect actief op insecten. Dat deze mieren ook op de peer zitten, komt dus goed uit. Een paar mieren als toetje na het sap, gaan er wel in. Gefilmd door Rob Beckers.

Aziatische hoornaar © Eric Mahieu

In Nederland hebben we twee soorten hoornaars: de Europese en de Aziatische. De inheemse is een wat grotere wesp van 4 centimeter. Die is goed te herkennen aan de rode poten, borststuk en kop en een geel en zwart lichaam. De Aziatische is wat kleiner met een lengte van twee tot drie centimeter, een zwart borststuk en op het achterlijf drie oranje banden, waarvan twee smalle en een brede.

Overwinterende flamingo’s