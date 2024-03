Nieuwsgierige wezel speelt verstoppertje

Hoewel deze marterachtige er klein en schattig uitziet, is hij een fanatieke jager. Hij doodt zijn prooien met een beet in de nek. Wezels leven voornamelijk van woelmuizen, maar ook ratten, bosmuizen, mollen, kleine vogels, insecten en jonge konijnen en hazen staan wel eens op het menu. Ze gebruiken hun reuk om op zoek te gaan naar voedsel. Ze struinen holtes en holletjes af en kunnen met hun kleine slanke, lange lichaam die holletjes ook inkruipen. Af en toe klimmen ze ook wel eens een vogelnest in en eten ze jonge vogels of eten ze eieren op.