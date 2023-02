Nieuwe zeewierboerderij in de Noordzee

De zeewierboerderij is onder andere bedoeld voor onderzoek naar hoeveel CO2 de planten opnemen. Onderzoekers willen daarnaast kijken of het wier geschikt is als voedsel, als mestvervanger en als ingrediënt om cosmetica mee te maken. Het project, bekend als North Sea Farm 1, staat onder leiding van de Europese sectororganisatie voor zeewierbedrijven North Sea Farmers.



Voorlopig begint de teelt met 6000 kilogram zeewier op 100.000 vierkante meter. "Het is ook een manier om te onderzoeken hoe een zeewierboerderij op zee kan functioneren", zegt manager Eef Brouwers bij North Sea Farmers. Het wier wordt voor het eerst geoogst in het voorjaar van 2024. Uiteindelijk willen de organisaties achter het project de zeewierteelt opschalen naar minstens 10.000 ton per jaar op 10 vierkante kilometer zee.