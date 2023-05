Nieuwe vlinder vernoemd naar Terschellinger • Nieuws • 14-02-2008 • leestijd 1 minuten • 66 keer bekeken • bewaren

Bioloog Rob de Vos van het Zoölogisch Museum in Amsterdam heeft een nieuwe vlindersoort ontdekt en die vernoemd naar de Terschellinger Piet Zumkehr. De eilander zag de vlinder tijdens een expeditie in 2005 in Papua (Indonesisch Nieuw-Guinea) als eerste. Door de vlinder dit jaar in een Duits wetenschappelijk tijdschrift als eerste te beschrijven kon De Vos de naam van de het insect bepalen: Notata zumkehri. Dat meldde De Vos woensdag.

Het insect is een beervlinder (Arctiidae-familie), zo genoemd omdat de rupsjes behaard zijn. Het vrouwtje is spierwit. Het mannetje is ook wit, maar heeft aan de onderkant van de vleugels ronde donkerbruine vlekken.

Dat zijn geurschubben die worden gebruikt om hormonen af te scheiden en daarmee vrouwtjes te lokken. Notata zumkehri heeft een spanwijdte van 1,5 centimeter. "Er worden regelmatig nieuwe vlinders ontdekt, vooral in de tropen. Maar dit is een vrij opvallende soort', aldus De Vos.