Nieuwe strengere EU-klimaatregels voor vrachtwagens wankelen

De transportministers van de EU-landen en het Europees Parlement werden het vorige maand al over de plannen eens. Maar nu ze moeten worden bekrachtigd, normaliter niet meer dan een plichtpleging, trekt Duitsland zijn steun in. De liberale FDP beroept zich op de afspraak dat Duitsland zich van stemming onthoudt over Europese plannen als één van de regeringspartijen erop tegen is.