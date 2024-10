Nieuwe stormbroedkering bij IJsselmeer moet broedende vogels beschermen

"Met deze maatregelen zorgen we ervoor dat dit bijzondere natuurgebied behouden blijft en nog aantrekkelijker wordt voor vogels én vissen", zegt districtshoofd Germ van der Burg van It Fryske Gea. "Hiermee versterken we de Friese IJsselmeerkust en leveren we een mooie bijdrage aan de natuurwaarde van het IJsselmeer." Vogelsoorten zoals de bontbekplevier, de visdief en weidevogels als de grutto profiteren van de wal, aldus de organisatie.