Nieuwe “Stikstof Top-100” leidt weer tot ophef

De eerste ammoniaklijst die RIVM publiceerde was fout berekend. De emissies werden uitgerekend aan de hand van codes, die aangeven hoeveel een diersoort in elk type stal uitstoot. De codes waren onjuist gekoppeld aan de bedrijven: stallen met moderne, emissie-reducerende technieken kregen een code die hoort bij een minder schoon staltype.

De minister benadrukt in een brief aan de Kamer dat de lijsten zijn gemaakt op basis van cijfers uit 2019. “Het kan dus zijn dat de huidige situatie anders is”, aldus de minister.

Het RIVM zegt in een reactie bereid te zijn uitleg te geven, zowel in de Tweede Kamer als aan gemeenten en provincies. De instantie wil helderheid creëren over de totstandkoming van de nieuwe lijst. "We merken dat die boodschap niet duidelijk is overgekomen", aldus het RIVM.