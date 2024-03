Nieuwe soorten ontdekt bij mega-onderzoek Nederlandse natuur

Het is een van de grootste studies naar de Nederlandse biodiversiteit ooit. Het project ARISE van Naturalis brengt onze natuur opnieuw in kaart, met de meest moderne technieken. Meer dan 43.000 soorten, van zoogdieren tot springstaarten en van vogels tot zeenaaktslakken worden onder de loep genomen.

DNA-barcoding

Alle meercellige organismen die in Nederland leven moeten de komende jaren in kaart worden gebracht. Onderzoekers van Naturalis werken hierin onder andere samen met Twente University, de Universiteit van Amsterdam en het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute. Op allerlei plaatsen in Nederland worden monsters en soorten verzameld.

Veel van de technieken, die ingezet worden om de natuur te bestuderen bestonden tien jaar geleden nog niet. Zoals barcoding. Onderzoekers vergelijken het DNA van hun vondsten met soorten, die al eerder met een streepjescode zijn geïdentificeerd. Zo kunnen ze hun vondsten snel op naam brengen en vaststellen of het om iets nieuws gaat of niet. Naast het DNA-onderzoek gebruiken de wetenschappers ook radartechnieken, camera’s en nemen ze geluiden op.

Honderden nieuwe soorten

Uit de eerste resultaten blijkt dat organismen, die veel op elkaar lijken, soms tot verschillende soorten behoren. Met behulp van DNA-onderzoek komen de verschillen tussen zogenoemde ‘cryptische’ soorten aan het licht. Gevolg van deze ontdekking is dat de biodiversiteit van Nederland eigenlijk groter is dan we altijd hebben gedacht. Peter van Bragt verwacht dat met ARISE vele honderden nieuwe soorten voor ons landen ontdekt zullen worden. Van zeedieren tot planten en van bodemdieren tot schimmels.

Crypto