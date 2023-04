Nieuwe 'snug' ontdekt in Brunei bos

Teams van burgerwetenschappers op expeditie in het tropisch regenwoud van Brunei (Borneo) hebben een nieuwe soort 'halfslak' ontdekt. Ze zijn erin geslaagd de specimens te bestuderen en zelfs hun DNA te analyseren. De nieuwe soort, die deze week is gepubliceerd in het Biodiversity Data Journal , heeft de naam Microparmarion sallehi gekregen, vernoemd naar de opzichter van het veldcentrum.

Halfslakken, of "snugs" zoals ze liefkozend onder onderzoekers van weekdieren worden genoemd, zijn als de krakers van de slakkenwereld: ze dragen wel een huis op hun rug, maar het is te klein om er in te wonen. Toch biedt het een soort bescherming, terwijl het de wormachtige lichaamsbouw van de slak niet in de weg zit.