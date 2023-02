Nieuwe regels voor vergoeding van wolvenschade

Schadevergoeding voor aanvallen van een goudjakhals is nu ook officieel vastgelegd. Tot nu toe valt alleen in Friesland af en toe een goudjakhals aan.

Veehouders kunnen vanaf deze maand een vergoeding krijgen voor een kuddebeschermingshond die door een wolf wordt gedood of verwond. Tot nu toe viel deze schade buiten de regeling die provincies sinds 2019 hanteren voor het vergoeden van wolvenschade. BIJ12, de organisatie die onder meer wolvenschade voor de provincies afhandelt, heeft de richtlijnen voor de schadevergoeding enigszins versoepeld in afwachting van het nieuwe Interprovinciaal Wolvenplan dat in de maak is.

Als een wolf schapen, koeien, geiten, paarden, pony's of varkens aanvalt, kan een dierenhouder daar een vergoeding voor aanvragen. BIJ12 stuurt dan een taxateur die DNA-materiaal afneemt om te bepalen of er echt een wolf heeft huisgehouden onder de dieren. Aanvallen blijken namelijk ook wel eens van een hond of een vos te komen. Als het wel degelijk om een wolvenaanval gaat wordt een tegemoetkoming in de schade betaald, ook als de betrokken veehouder geen preventieve maatregelen had genomen tegen wolven. Maar dat gaat in het nieuwe plan waarschijnlijk veranderen, waarschuwt BIJ12.

Onderzoek

In de nieuwe richtlijn is bepaald dat een dierenarts ook DNA-monsters mag afnemen als dieren alleen gewond zijn geraakt en niet afgemaakt hoeven te worden. Dat gaat sneller dan wachten op een taxateur en de dierenarts kan daarna meteen met een behandeling beginnen.

Honden en katten die verwond of gedood zijn komen niet voor een vergoeding in aanmerking. Soms zal nu toch DNA van deze huisdieren worden afgenomen voor onderzoek naar wolvenaanvallen. Datzelfde geldt voor autopsie of sectie op grote dieren als paarden en koeien. Dat kan nodig zijn om meer te weten te komen over de gezondheidstoestand van de dieren toen de wolf aanviel.

Wolvenplan laat op zich wachten

Het was de bedoeling dat het nieuwe Interprovinciaal Wolvenplan dit jaar zou verschijnen, maar BIJ12 meldt dat het 2024 wordt. Het plan wordt gemaakt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de provincies en BIJ12. Omdat de situatie rondom de wolf in Nederland snel verandert is ervoor gekozen om nu alvast wijzigingen die niet kunnen wachten toe te voegen aan het plan uit 2019, aldus BIJ12.

Bron: ANP