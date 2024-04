Nieuwe regels om kwetsbare natuur op Bonaire te beschermen

Vanaf 1 april gelden er nieuwe milieuregels voor bedrijven, overheden en betrokken organisaties in Saba, Sint Eustatius en Bonaire. De regels zijn een nieuwe stap in het gezamenlijk streven van Nederland en de eilanden om de leefomgeving op de eilanden, en in het bijzonder de kwetsbare koraal-ecosystemen, beter te beschermen. Voor nieuwe activiteiten die bijvoorbeeld bij kwetsbare natuur plaatsvinden, gelden regels over de milieueffectrapportage. Ook komen er moderne en uitvoerbare milieuregels voor bedrijven op de eilanden.