Nieuwe podcast: 'Zo Klonk Nederland, van mammoet tot halsbandparkiet'

Iedere week nemen de verslaggevers van Vroege Vogels samen met deskundigen de luisteraar mee naar een episode uit de Nederlandse natuurhistorie. In de eerste aflevering beginnen we onze tijdreis in de laatste ijstijd, zo’n 100.000 jaar geleden. Ons land ligt midden in de mammoetsteppe. Een onafzienbaar gebied dat zich uitstrekt van Ierland, via Azië tot aan Noord-Amerika. In dit unieke landschap leven heel bijzondere dieren, van klein tot megagroot. De mens speelt nauwelijks een rol. Het is een soort Serengeti, maar dan gehuld in een dikke winterjas.