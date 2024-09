Nieuwe natuurfilm: De Wilde Noordzee

Spectaculaire beelden van zeekatten, plankton, papegaaiduikers en reuzenhaaien zijn te zien in een nieuwe natuurfilm, die vanaf donderdag in de bioscoop draait. Zes jaar lang is gewerkt aan ‘De Wilde Noordzee’. Hoofdpersoon in de documentaire is de ervaren duiker en onderwatercameraman Peter van Rodijnen. De film gaat niet alleen over de schoonheid en de complexiteit van de Noordzee, maar ook de bedreigingen zoals de bodemberoerende visserij.

Anders dan bij de meeste natuurfilms is de echte hoofdpersoon niet een dier, maar een mens. Peter van Rodijnen werd al op jonge leeftijd geïnspireerd door de avontuurlijke verhalen van de Franse ontdekkingsreiziger en filmer Jacques Cousteau. Hij wil met deze documentaire over de schatten van de Noordzee in de voetsporen treden van deze beroemde Fransman. In de film speelt de mens sowieso een grote rol. De mens als natuurbeschermer, die de zalm probeert terug te brengen in een Deense rivier of de terugkeer van de blauwvintonijn volgt. Maar ook de mens, die als visser jaagt op Noordzee soorten als tong en schor.

De Wilde Noordzee - zeehond © ©Dutch Maritime Productions - Joost van Uffelen

Plankton is de basis

In de film laat Van Rodijnen zien hoe de natuur onder- en boven water met elkaar verbonden is, hoe het ecosysteem van de Noordzee in elkaar zit. Zo staat het plantaardig plankton aan de basis vrijwel al het zeeleven. Het zijn eencellige algen (fytoplankton), die in het water zweven en meer zuurstof produceert dan alle bossen op aarde samen: tot wel 70% van alle zuurstof op aarde per jaar.

Dat plantaardige plankton staat op het menu van het dierlijk plankton, zoals watervlooien en roeipootkreeftjes. En die worden weer gegeten door vissen, maar ook zeeanemonen, krabben en zeesterren. En de vissen staan weer op het menu van bijvoorbeeld zeehonden, papegaaiduikers en bruinvissen. Zo is alles met alles verbonden.

© Fotograaf: IngeDuijsens

Noordzee is druk