Nieuwe locaties in Nederland voor opschalen productie kweekvlees

Naast een faciliteit in Maastricht voor onder meer kweekvlees en -vis komt er ook een in Ede om de productie van zogenoemde precisiefermentatie op te schalen. Dat is een proces waarbij micro-organismen een voedingsbestanddeel maken. Met dat laatste kunnen bijvoorbeeld melk en kaas worden gemaakt die dezelfde kenmerken hebben als de dierlijke variant.

In Nederland zijn twee nieuwe locaties geopend voor het opschalen van de productie van kweekvlees en andere innovatieve voedseltechnieken. De faciliteiten moeten de stap van het lab naar grootschalige productie in een fabriek vergemakkelijken voor start-ups. Het Nationaal Groeifonds investeert miljoenen in de opschaling van de productieprocessen.

Vanuit het Nationaal Groeifonds, een overheidsfonds om innovaties op gang te helpen, gaat 25 miljoen euro naar de twee faciliteiten. Dat geld is onderdeel van een breder achtjarig plan voor opschaling, onderwijs en onderzoek van cellulaire agricultuur, waar het Nationaal Groeifonds in totaal 60 miljoen euro in investeert.

Dankzij de nieuwe faciliteiten kunnen bedrijven die werken met het kweken van cellen en met precisiefermentatie hun productieprocessen opschalen zonder zelf te moeten investeren in dure infrastructuur.

Micro-organismen ontwikkelen zonder dode dieren

De stap van een lab naar een fabriek die kan leveren aan een supermarkt is namelijk groot, stelt bestuurslid Ira van Eelen van Cellulaire Agricultuur Nederland (CAN). Cellulaire agricultuur is een verzamelnaam voor alle traditioneel dierlijke producten die met cellen en micro-organismen ontwikkeld kunnen worden zonder dat daar complete dieren voor nodig zijn.

Volgens Van Eelen kan iedereen gebruikmaken van de faciliteiten. "Start-ups hoeven zo niet hun kostbare mensen en tijd in te zetten om overal geld op te halen en los van elkaar het wiel uit te vinden."

Kweekvlees en precisiefermentatie

De nieuwe locaties behoren tot de weinige in de wereld voor het opschalen van deze voedseltechnieken, zegt Van Eelen. Wereldwijd zijn ongeveer 450 start-ups bezig met kweekvlees en precisiefermentatie en ze verwacht dat door de nieuwe faciliteiten buitenlandse start-ups naar Nederland worden getrokken.

Door vlees, zuivel en andere dierlijke producten direct uit cellen en micro-organismen te produceren, kunnen de milieueffecten van de geïndustrialiseerde voedselproductie verminderd worden, licht CAN toe. Volgens CAN zijn de twee faciliteiten een grote stap vooruit in de ontwikkeling van deze technieken. "Dit zal innovatie stimuleren en de commercialisering van producten uit cellulaire agricultuur versnellen."